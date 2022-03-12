ЧМ в Баку: состоялась церемония награждения победителей среди женских и мужских пар

12 марта в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике среди женских и мужских пар в программе балансового и темпового упражнений соответственно, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Среди женских пар в программе балансового упражнения первую ступень пьедестала почета заняли представительницы Португалии Рита Феррейра и Ана Тейшейра, на втором месте расположились спортсменки из США Кэтрин Борчердинг и Сьерра МакКаун, третью позицию заняли Александра Рудакова и Дамира Талгат из Казахстана.

Среди мужских пар в программе темпового упражнения "золото" завоевали Брайден МакДугалл и Энджел Феликс (США), серебряная медаль у мужской пары из Казахстана - Вадим Шульяр и Даниэль Дил, "бронзу" завоевали представители Азербайджана Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.