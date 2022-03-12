Трио из США заняло первое место на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку

Женская группа, представляющая США, с результатом 28.100 балла заняла первое место на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку в программе балансового упражнения, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На втором месте женская группа из Бельгии (27.710 балла), третье место заняло трио, представляющее Австрию (26.910 балла).

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.