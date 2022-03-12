Агасиф Рагимов и Разия Сеидли завоевали "серебро" ЧМ – третья медаль Азербайджана на соревновании

Азербайджанские гимнасты Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали "серебро" в программе темпового упражнения на 28-м Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Результат спортсменов составил 28.640 балла.

На первом месте смешанная пара из Бельгии - Брэм Рёттгер и Хелена Хейенс (29.280 балла), на третьем - Наташа Хатчинсон и Дилан Хауэллс, представляющие Великобританию (28.440 балла).

Напомним, что накануне азербайджанские гимнасты Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары, завоевали "бронзу" ЧМ в комбинированном упражнении, а сегодня "бронзу" в темповом упражнении.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.