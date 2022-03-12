Надеемся завтра завоевать "золото" ЧМ

В следующем финале чемпионата мира надеемся завоевать "золото".

Как передает Day.Az, об этом сказали в субботу Trend серебряные призеры 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку, азербайджанские спортсмены Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары.

"Завтра нас ждет еще один финал, мы выступим с балансовым упражнением, надеемся, что завоюем "золото". Думаем, у нас неплохие шансы, учитывая, что в квалификации балансового упражнения мы заняли первое место. Попробуем повторить этот результат в финале", - отметили они.

Говоря о сегодняшнем выступлении, спортсмены подчеркнули, что остались довольны.

"Конечно, мы хотели показать результат еще лучше, но, сожалению, допустили мелкие ошибки. Если бы не эти недочеты, результат был бы намного лучше. Ошибки мелкие, но, безусловно, от взгляда арбитров они не ускользнули. На Чемпионате мира все соперники сильные - нет слабых спортсменов. Мы не первый раз с ними встречаемся на соревнованиях, в прошлом году на Чемпионате Европы были практически те же гимнасты. Мы хорошо знаем друг друга, знаем потенциал и способности каждого", - сказали они.

Гимнасты добавили, что после Чемпионата Европы усложнили уровень выполняемых элементов.

Отметим, что на данный момент в активе сборной Азербайджана на Чемпионате мира три медали - "серебро", завоеванное Агасифом Рагимовым и Разией Сеидли, и две "бронзы", которые принесли Даниэль Аббасов и Мурад Рафиев, выступающие в составе мужской пары.

10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.