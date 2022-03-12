Рады, что смогли добиться успеха на Чемпионате мира в Баку

Очень рады, что смогли добиться успеха на Чемпионате мира по акробатической гимнастике в Баку.

Как передает Day.Az, об этом сказали в субботу Trend участники соревнований, американские спортсмены Брайден МакДугалл и Энджел Феликс, выступающие в составе мужской пары.

Напомним, что в активе спортсменов на Чемпионате мира в Баку две золотые медали - в комбинированном и темповом упражнениях.

"Медали, завоеванные накануне и сегодня, многое значат, это результат нашего труда, усердных тренировок. За успех, победу на Чемпионате мы выражаем признательность нашим тренерам, хореографам, и всем, кто поддерживает нас на этом пути. Победы и спортивные награды мотивируют нас, поднимают спортивный дух", - подчеркнули они.

МакДугалл и Феликс отметили, что занимаются акробатической гимнастикой девять лет.

"Гимнастика раскрыла перед нами много возможностей. Мы рады, что связали свою жизнь со спортом", - сказали американские спортсмены.

Золотые медалисты Чемпионата мира по акробатической гимнастике в Баку также отметили высокий уровень организации соревнований.

Отметим, что 10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.