В Баку прекрасная Национальная арена гимнастики, нам очень понравилось здесь выступать.

Как передает Day.Az, об этом сказали в субботу Trend участницы 28-го Чемпионата мира по акробатической гимнастике, португальские спортсменки Рита Феррейра и Ана Тейшейра, выступающие в составе женской пары.

Напомним, что в их активе на Чемпионате мира в Баку две золотые медали - в комбинированном и балансовом упражнениях.

"В двух финалах выступили хорошо, и остались довольны результатом. Мы гордимся тем, что завоевали золотые медали Чемпионата мира, привезем награды в родную страну. Готовясь к соревнованиям, мы провели много времени в тренировочном зале, поэтому думаем, что достойны золотых медалей", - отметили они.

Рита Феррейра и Ана Тейшейра подчеркнули, что Чемпионат в Баку организован на высоком уровне.

"В Баку созданы замечательные условия для гимнастов. Гимнастическая арена произвела на нас большое впечатление. Счастливы, что добились здесь успеха", - заключили португальские спортсменки.

10-13 марта в Национальной арене гимнастики в Баку проходит 28-й Чемпионат мира по акробатической гимнастике. В чемпионате принимают участие 170 гимнастов из 17 стран мира.

На соревнованиях гимнасты в составе женских, смешанных и мужских пар, женских и мужских групп представляют балансовые, темповые и комбинированные упражнения.