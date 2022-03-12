Два азербайджанских борца завоевали золото молодежного ЕВРО

В Пловдиве (Болгария) проходит молодежный чемпионат Европы (U-23) по спортивной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в шестой день ЕВРО выступают борцы-вольники сборной Азербайджана. Сегодня на ковер вышли Джабраил Гаджиев (74 кг), Абубакр Абакаров (86 кг), Абдулджалил Шабанов (92 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг).

Гаджиев и Абакаров вышли в финал, а Ахмедов поборется за бронзу

Зираддин Байрамов (65 кг) и Ислам Ильясов (97 кг) победили в финальных схватках и завоевали золотые медали. Тофик Алиев (57 кг) и Ашраф Аширов (79 кг) выиграли встречи за бронзу.

Ранее борцы греко-римского стиля и борчихи завоевали в целом три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.

