Новый рекорд Роналду

Португальский нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду отметился дублем в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Тоттенхэм Хотспур". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

37-летний португалец достиг отметки в 806 голов, забитых в официальных матчах. Таким образом, он побил рекорд австрийского и чехословацкого футболиста Йозефа Бицана.

Теперь на счету Роналду 691 гол за клуб и 115 в составе сборной Португалии. Фовард "Юнайтед" возглавляет список бомбардиров по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Однако, согласно данным Чешской футбольной ассоциации, лидером по-прежнему остается Бицан, которому приписывается 821 забитый мяч.

Бицан выступал на профессиональном уровне с 1931 по 1957 год. Именитый форвард был частью "вундертим" - так называли сборную Австрии середины 1930-х. Наиболее результативными были выступления Бицана в составе пражской "Славии". Защищая цвета команды, он забил 414 голов в 219 матчах.