В популярной стране попросили Еврокомиссию увеличить количество часов в сутки

Норвежцам всегда кажется, что в сутках не хватает времени. Люди только пообедали, а на дворе уже темно. Именно поэтому мэром города Вадсе Венче Педерсен было обращение к Европейской комиссии с весьма особым запросом - установить в регионе не 24, а 26 часов в сутках, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Следует отметить, что город Вадсе расположен на самом севере Норвегии, за полярным кругом, где продолжительность светового дня существенно отличается от того, что мы привыкли видеть. Поздний восход солнца и его ранний закат и создает постоянное ощущение нехватки времени у местных жителей. Педерсен считает, что такие изменения позволят повысить значимость традиционных ценностей, увеличить время, проводимое с семьей, и привлечь новых жителей, которым важно больше времени проводить с близкими.

В городе отсутствует суета, которую можно встретить в больших городах. Никто не спешит за поездами и автобусами, ведь дороги до работы занимают не так много времени.



Однако Европейская комиссия отреагировала на это заявление, указав на то, что часовые пояса - это внутреннее дело каждой страны, и вероятно, креативному мэру не удастся осуществить свою необычную просьбу. Важно отметить, что Норвегия, хоть и не является членом Европейского союза, входит в состав Европейской экономической зоны.