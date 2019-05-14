Родители в США все чаще называют своих новорожденных детей именами персонажей из "Игры престолов".

Об этом сообщает The Business Insider со ссылкой на Службу социального обеспечения, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Всего в 2018 году в стране появилось 560 девочек с именем Кхалиси - в "Игре престолов" в переводе с вымышленного дотракийского языка это слово означает "королева". Также среди девочек популярно имя Арья - в честь одного из главных персонажей Арьи Старк. Им в прошедшем году назвали 2545 новорожденных.

Согласно данным ведомства, эти два имени из сериала входят в тысячу самых популярных имен для новорожденных американцев. Отмечается, что желающих назвать ими своих детей с каждым годом становится все больше.

Далее пойдут спойлеры!

После просмотра 5-й серии 8-го сезона сериала большинство родителей, назвавших своих дочерей Кхалиси в честь Дейенерис Таргариен, выразили недовольства по отношению к HBO в связи с тем, что она погубила тысячи невинных жизней, пустив дракона сжечь всю Королевскую Гавань.

Подобный геноцид испортил репутацию благородной королевы и теперь ее сравнивают с Гитлером, а имя Кхалиси потеряло свое былое значение и достоинство.

Некоторые из зрителей написали в соцсетях, что поменяют имя своим дочерям.