Последствия глобального потепления в разных уголках планеты

Day.Az со ссылкой на Коммерсант представляет фоторепортаж, как проявляется повышение среднегодовой температуры Земли в разных уголках планеты.

Последствия в Хьюстоне урагана "Харви", бушевавшего летом 2017 года в штате Техас. Сообщалось, что повышение температуры воды в мировом океане способствует формированию все более разрушительных ураганов и штормов

Тихоокеанское государство Кирибати оказалось одним из наиболее затронутых повышением уровня Мирового океана

Люди собирают воду в обмелевшем русле реки Шабелле в Сомали

Собачья упряжка едет по тающему ледяному покрову в районе населенного пункта Канак в Гренландии

Бангладеш считается одной из наиболее уязвимых стран из-за последствий глобального потепления, таких как наводнения, циклоны, оползни, повышение уровня моря. На фото: затопленный из-за проливных дождей город Чандпур в 170 км от столицы Бангладеш Дакки

Овцы пасутся на засохшем поле в районе города Мак-Фарленд в Калифорнии

В жаркую погоду ледники в швейцарских Альпах покрывают специальным материалом, чтобы приостановить таяние

Лесной пожар в штате Амазонас на северо-западе Бразилии

Маршалловы острова в Тихом океане также страдают от повышения уровня Мирового океана. После затоплений тысячи мертвых рыб оказываются гниющими на берегу