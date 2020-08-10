Фото жуткого зверя всполошило Сеть

В Сети вызвало обсуждение изображение непонятного зверя, который якобы стоит за входной дверью перед глазком.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, необычный снимок был опубликован в Twitter.

"Твой звонок звонит в 3:33 ночи, и вот что ты видишь на улице... Что ты будешь делать?" - написал автор поста.

Интернет-пользователи поразились виду животного, который напоминает корову и кабана, но имеет глаза, очень похожие на человеческие. Публикация набрала множество комментариев:

"Я бы просто начала взывать к Богу, потому что это, блин, что такое?".

"Это самая страшная вещь, которую я видела сегодня".

Как оказалось, на самом деле снимок - фотошоп. Для создания картинки было использовано изображение деодона - вымершего доисторического парнокопытного, взятое, предположительно, с сайта Музея Карнеги.