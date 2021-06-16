Создана невосприимчивая к взлому квантовая сеть

Инженерам Toshiba удалось отправить квантовую информацию по оптическому волокну длиной 600 километров и установить новый рекорд. Об этом сообщается на сайте японской корпорации, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В отчете говорится, что благодаря новой технологии, которая стабилизирует колебания в окружающей среде, специалистам удалось продемонстрировать передачу квантовых битов (кубитов) на расстоянии в сотни километров. На основе данного изобретения ученые могут разработать сеть нового поколения, по которой можно будет безопасно передавать данные между городами и целыми странами.

Передаваемая по оптоволокну информация зашифрована с помощью технологии квантового распределения ключей (QKD). Инженеры отметили, что для создания ключей шифрования протокол использует квантовые сети, которые практически невосприимчивы к взлому. В случае проникновения в сеть обе стороны будут предупреждены. Это означает, что пользователи и корпорации могут делиться ценными данными на огромные расстояния, не опасаясь утечки.

До недавнего времени передача кубитов по оптоволоконным сетям была ограничена небольшой протяженностью сети. Небольшие изменения в окружающей среде, как колебания температуры, могут вызвать расширение или сжатие кабеля и уничтожение информации. Чтобы снизить воздействие среды, инженеры Toshiba разработали метод, называемый двухдиапазонной стабилизацией. В этом случае данные отправляются посредством двух сигналов - первый компенсирует быстро меняющиеся флуктуации, второй используется для более точной настройки фазы. В этом случае можно качественно передавать данные на расстоянии до 600 километров.

"Благодаря новым методам, которые мы разработали, дальнейшее расширение расстояния связи для QKD все еще возможно, и наши решения также могут быть применены к другим протоколам и приложениям квантовой связи", - заметил научный сотрудник Toshiba Europe Мирко Питталуга (Mirko Pittaluga). В планах компании протянуть безопасную сверхскоростную магистраль, объединяющую Лондон, Париж, Брюссель, Амстердам и Дублин.

Кубит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере, использующаяся для квантовых вычислений. В конце мая Google объявила, что создаст квантовый компьютер за несколько миллиардов долларов. Новое устройство позволит выполнять вычисления, на которые современный компьютер потратит 10 тысяч лет, за три с половиной минуты.