Ученые впервые запечатлели момент взрыва сверхновой звезды

Астрономам из Австралийского национального университета впервые удалось запечатлеть момент вспышки сверхновой звезды.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает портал phys.org.

Отмечается, что размеры взорвавшейся звезды в сто раз превышали размеры Солнца. Один из участников проекта Патрик Армстронг рассказал, что ранее не удавалось заснять вспышку, поскольку телескопам очень трудно зафиксировать скоротечность взрывов. Соответственно, данные, которыми ученые обладали до сих пор, были неполными и касались только последствий смерти звезды.

В дальнейшем ученые рассчитывают применять новую информацию для выявления других сверхновых.

Вспышкой сверхновой называется явление, при котором звезда резко увеличивает яркость, что сопровождается значительным выбросом энергии.