Стивен Кинг планирует написать роман о пандемии COVID-19

Американский писатель Стивен Кинг поделился, что в его ближайших творческих задумках - написать роман, который будет посвящен пандемии коронавируса. Как сообщил признанный среди литераторов и поклонников "король ужасов", он хочет проанализировать события в мире, которые происходили с начала пандемии COVID-19, и посмотреть, что из этого может получиться.

О своих планах Кинг поделился с актрисой и телеведущей Вупи Голдберг в эфире программы The View на канале АВС, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

"Хочу написать книгу, посвященную непосредственно коронавирусу. Хочу взять события 2020 года и посмотреть, как они покажут себя в качестве романа. Это будет сложно", - сообщил писатель во время интервью.

По словам автора самых известных сценариев для фильмов ужасов, среди которых "Сияние" и "Оно", пандемия уже повлияла на содержание его новой книги "Билли Саммерс". Произведение было опубликовано в США на этой неделе. По сюжету книги, герои отправляются в круиз в 2020 году, однако выясняется, что в реальной жизни они не смогли бы этого сделать из-за ограничений, которые введены в мире на фоне пандемии. Поэтому в произведении их путешествие переносится в 2019 год.