В Австралии обнаружили окаменелости огромных птерозавров

В графстве Уанамара в Австралии, палеонтологи обнаружили челюсть крупного летающего динозавра, чей размах крыльев достигал семи метров, сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из-за того, что сохранилась только нижняя челюсть длиной в один метр, группе ученых во главе с доктором Тимом Ричардсом из университета Квинсленда понадобилось десять лет на создание модель внешнего вида огромного животного и доказательство того, что эти окаменелости принадлежали к ранее неописанному виду птерозавров. Ископаемую особь назвали Thapunngaka shawi, где первая часть переводится как "нос-копье" на языке местных аборигенов, а вторая - в честь ученого, обнаружившего останки.

Рептилия жила 105 миллионов лет назад в меловом периоде. У нее было маленькое тело, но зато были огромные крылья, череп и мощные челюсти. Кости животных были тонкими и полыми внутри, что делало их прекрасно приспособленными к быстрому полету и охоте. Тем не менее, из-за этой особенности костного строения сохранность их останков гораздо ниже, нежели у других представителей мезозойской фауны.

"Они жили вместе с динозаврами, но при этом динозаврами в строгом смысле этого слова не являлись. При этом они не были ни птицами, ни летучими мышами. На кого они похожи, так это на драконов", - заявил Стив Салисбьюри, научный руководитель Ричардса из Университета Квинсленда.