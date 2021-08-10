https://news.day.az/unusual/1368718.html На Аляске пилот спас группу туристов от огромного медведя гризли - ВИДЕО
На Аляске пилот спас группу туристов от огромного медведя гризли - ВИДЕО
На Аляске пилот со стальными нервами при помощи навыков дипломатии спас себя и группу туристов от медведя гризли.
В TikTok завирусился ролик, в котором пилот гидроплана с невозмутимым видом и спокойным голосом просит огромного медведя не трогать его и других отдыхающих. "Эй, большой мальчик!"
Автор ролика рассказала, что в буквальном смысле замерла от страха, но все же это не помешало ей достать телефон и начать снимать возможно последние минуты своей жизни.
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