На Аляске пилот спас группу туристов от огромного медведя гризли

На Аляске пилот со стальными нервами при помощи навыков дипломатии спас себя и группу туристов от медведя гризли.

В TikTok завирусился ролик, в котором пилот гидроплана с невозмутимым видом и спокойным голосом просит огромного медведя не трогать его и других отдыхающих. "Эй, большой мальчик!"

Автор ролика рассказала, что в буквальном смысле замерла от страха, но все же это не помешало ей достать телефон и начать снимать возможно последние минуты своей жизни.