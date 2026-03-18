Американские астронавты выйдут в открытый космос

Американские астронавты, работающие на Международной космической станции, готовятся к выходу в открытый космос для проведения монтажных работ снаружи орбитальной лаборатории.

Астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир займутся подготовкой энергетического канала 2A и прокладкой кабелей для установки новых солнечных панелей iROSA, которые позволят увеличить энергоснабжение станции.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента запланирован на 18 марта в 8:00 по восточному времени США (17:00 по Баку) и продлится примерно 6,5 часа. Он станет 278-м по счету в рамках сборки, обслуживания и модернизации станции.

Сейчас на борту МКС находится международный экипаж из семи человек, включая представителей Роскосмоса, NASA и Европейского космического агентства.