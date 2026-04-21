Ученые выяснили, какой грибок переживет путешествие на Марс

Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA (Jet Propulsion Laboratory) установили, что грибок Aspergillus calidoustus способен выживать в экстремальных условиях, имитирующих полет на Марс и среду Красной планеты. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied and Environmental Microbiology (AEM), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе эксперимента специалисты изучили споры грибов, собранные в стерильных помещениях NASA, где собираются космические аппараты. Эти зоны считаются одними из самых чистых на Земле, однако даже там были обнаружены устойчивые микроорганизмы.

Ученые подвергли споры воздействию условий, максимально приближенных к марсианским: низкие температуры, ультрафиолетовое и ионизирующее излучение, а также пониженное давление. В таких условиях большинство живых организмов погибает, однако споры Aspergillus calidoustus продемонстрировали высокую выживаемость.

Исследование показало, что этот гриб способен сохраняться на всех этапах потенциальной миссии - от сборки аппаратов до пребывания на поверхности Марса. Уничтожить его удалось лишь при сочетании экстремального холода и высокой радиации.

По словам руководителя работы Кастури Венкатешварэна, полученные данные не означают неизбежного загрязнения Марса, однако указывают на необходимость более строгого контроля биологической безопасности. Устойчивые микроорганизмы могут случайно попасть на другие планеты и исказить результаты поиска внеземной жизни.

Дополнительную обеспокоенность вызывает и риск для будущих миссий с участием человека: микробы способны колонизировать оборудование жизнеобеспечения и повлиять на его работу. Исследователи подчеркивают, что понимание устойчивости таких организмов поможет улучшить стратегии планетарной защиты и снизить риски при освоении космоса.