Скончался актер Иван Бортник — Промокашка из "Место встречи изменить нельзя"

Народный артист России Иван Бортник будет похоронен на Троекуровском кладбище, ранее предполагалось, что похороны пройдут на Востряковском кладбище. Об этом ТАСС сообщила в субботу директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, передает Day.Az.

"Хоронить Ивана Бортника будут на Троекуровском кладбище, родственники думали, что на Котляковском кладбище есть место, но его в итоге не оказалось", - сказала Апексимова. Прощание с актером пройдет во вторник, 8 января, в Театре на Таганке.

Иван Бортник родился в Москве в 1939 году, учился в ГИТИСе и Театральном училище имени Щукина. Работал в Театре имени Гоголя, однако большую часть жизни отдал Театру на Таганке, где подружился с Владимиром Высоцким, который посвятил ему песню "Письмо к другу".

Иван Бортник сыграл множество ролей в кино, в том числе в фильмах "Родня", "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", "Вторая попытка Виктора Крохина", "Объяснение в любви", "Зеркало для героя". В Театре на Таганке он принимал участие в таких спектаклях, как "Гамлет", "Пугачев", "Три сестры", "Павшие и живые", "Владимир Высоцкий" и ряде других.