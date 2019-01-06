Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы с помощью веревочной лестницы
В пригороде Парижа заключенный совершил побег из тюрьмы "Френ" с помощью веревочкой лестницы. Французская полиция разыскивает преступника. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщают местные СМИ.
Как выяснилось, заключенный смог перелезть через тюремную стену с помощью веревочной лестницы. Несмотря на выстрелы надзирателей, преступника не удалось задержать. По словам сотрудников пенитенциарного учреждения, беглец мог поранить руки о колючую проволоку, которой обнесена тюрьма.
Мужчина отбывал в тюрьме наказание за кражу со взломом. Ранее он безуспешно пытался бежать из зала суда. За эти преступления он был приговорен к трем годам лишения свободы.
Напомним, не так давно не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.
Кроме того, раннеев северо-западном регионе Камеруна около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы после того, как сумели прорваться через тюремные ворота и поджечь здание.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
5 Янв. 11:22 7 709
-
5 Янв. 11:14 5 273
-
5 Янв. 10:57 4 568
-
5 Янв. 15:30 4 459
-
5 Янв. 19:08 3 562