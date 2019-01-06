Во Франции заключенный сбежал из тюрьмы с помощью веревочной лестницы

В пригороде Парижа заключенный совершил побег из тюрьмы "Френ" с помощью веревочкой лестницы. Французская полиция разыскивает преступника. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщают местные СМИ.

Как выяснилось, заключенный смог перелезть через тюремную стену с помощью веревочной лестницы. Несмотря на выстрелы надзирателей, преступника не удалось задержать. По словам сотрудников пенитенциарного учреждения, беглец мог поранить руки о колючую проволоку, которой обнесена тюрьма.

Мужчина отбывал в тюрьме наказание за кражу со взломом. Ранее он безуспешно пытался бежать из зала суда. За эти преступления он был приговорен к трем годам лишения свободы.

Напомним, не так давно не менее 105 заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском городе Жуан-Пессоа штата Параиба.

Кроме того, раннеев северо-западном регионе Камеруна около 160 заключенных совершили побег из тюрьмы после того, как сумели прорваться через тюремные ворота и поджечь здание.