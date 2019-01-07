В Европе выпустят новые 100 и 200 евро - ФОТО

Европейский центральный банк (ЕЦБ) готовится к выпуску новых банкнот номиналом 100 и 200 евро, которые были презентованы в сентябре 2018 года. Об этом сообщил глава исполнительного совета ЕЦБ Бенуа Кюре в интервью французскому телеканалу Inter, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Были представлены три вида новых купюр, - недавно купюра в 50 евро, вскоре будут выпущены также купюры достоинством в 100 и 200 евро", - отметил Кюре.

Кроме того, по его словам, ЕЦБ прекратил выпуск купюр в 500 евро - они постепенно выйдут из обращения.

"Мы прекратили печать купюр в 500 евро. Их очень часто использовали для отмывания денег и других незаконных операций", - пояснил Кюре.

Он отметил, что при этом у граждан не возникнет неудобств, ведь ЕЦБ разработал систему платежей, которая позволяет банкам в зоне евро совершать трансферы между физическими лицами буквально за секунды.

Как сообщалось, новые купюры в 100 и 200 евро дополнительными уровнями защиты от подделок. Такую защиту уже имеют банкноты номиналом от 5 до 50 евро.