Котировки Amazon упали на дневных торгах в понедельник, что привело к самой длинной серии снижения стоимости акций гиганта электронной коммерции за последние 13 лет.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести. Экономика, в числе наиболее значимых причин - слабые финансовые показатели и проблемы со стороны регулирующих органов.

Глава и основатель Amazon Джефф Безос продал акции компании на сумму 2,8 млрд долларов на прошлой неделе после объявления планов о ежегодной продаже акций компании для финансирования Blue Origin. В последние три дня июля Безос продал акций примерно на 1,8 млрд долларов, 1 и 2 августа - суммарно еще на 990 млн долларов.

Безосу по-прежнему принадлежит 58,14 млн акций Amazon, или около 12 процентов акций в обращении. Со среды его оставшиеся акции потеряли 6,64 млрд долларов рыночной стоимости.

Текущая череда падений - самая крупная с девятидневного отрезка в июле 2006 года. Между ними были две семидневные полосы падений котировок, заканчивающиеся в январе 2016 года и декабре 2006 года.

Снижение стоимости акций началась за день до того, как Amazon выпустила финотчет о квартальной прибыли, которая оказалась значительно меньше ожиданий рынка. Незадолго до этого Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon. Регулятор проверит, использует ли компания конфиденциальные данные независимых ритейлеров, торгующих на площадке, в собственных интересах.

Amazon впервые за последние два года разочаровал аналитиков данными по прибыли и сообщил, что доходы сократятся в текущем квартале, так как компания наращивает расходы на однодневные поставки, чтобы спровоцировать рост продаж.

Компания вкладывает большие средства, чтобы вдвое сократить сроки доставки для членов Prime, чтобы опередить конкурентов, таких как Walmart. К настоящему времени Amazon расширила однодневную доставку до более чем 10 млн товаров.

Прибыль Amazon за квартал выросла на 3,6 процента до 2,6 млрд долларов, что меньше ожидаемых рынком 2,8 млрд долларов. Операционные расходы подскочили примерно на 21 процент.

Выручка увеличилась на 20 процентов с 52,9 млрд до 63,4 млрд долларов, что выше консенсуса и апрельского прогноза самой компании.

В то же время рост продаж в сегменте облачного хранения данных впервые за последние годы упал ниже 40 процентов. Отметим, что Alphabet в четверг сообщила об удвоении доходов от облачных вычислений.

Amazon заявила, что ожидает операционную прибыль в III квартале на уровне 2,1-3,1 млрд против 3,7 млрд долларов годом ранее. Аналитики в среднем ожидали 4,4 млрд долларов.

Эксперты с Уолл-стрит, похоже, не разделяют опасений инвесторов: все 47 аналитиков, опрошенных FactSet, советуют покупать акции Amazon, а средняя целевая цена составляет 2 282,29 доллара, что на 30 процентов выше текущих уровней.

В понедельник индекс Nasdaq Composite упал на 3,7 процента, индекс S&P 500 упал на 3,1 процента, а индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 804 пункта, или на 3,0 процента.

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