В Сети появились жуткие кадры, которые были сделаны в Дании. На Фарерских островах в эти минуты идет ежегодный праздник забоя китов. Отдавая дань многовековой традиции, все местные мужчины выходят на охоту. Хотя по факту это просто жестокое массовое убийство.

Вода у пляжей уже окрасилась в кроваво-красный цвет. У млекопитающих как раз сезон миграции, и к берегу их приплывает очень много. Китобои выстраивают барьер из своих кораблей, гонят животных на мелководье и там ножами и копьями варварски с ними расправляются. Участвуют даже дети, передает Day.Az со ссылкой нa ren.tv.

Местные власти настаивают, что на островах невозможны земледелие и скотоводство и убийство китов веками было для жителей единственным способом не умереть с голоду. Но зоозащитники по всему миру возмущены тем, что даже сейчас, когда еды на Фарерах хватает, рыбаки не собираются отказываться от этого жестокого обычая.

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