Россия закрыта для иностранцев до 1 мая

Из-за пандемии Россия ограничивает въезд иностранцев, в том числе прибывающих из Беларуси. Премьер-министр Михаил Мишустин заранее проинформировал об этом Минск, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Такие же меры приняты в отношении Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Не попадают под запрет - представители дипмиссий и консульских учреждений, сотрудники международных организаций и члены их семей. Исключение также - для водителей машин международного сообщения, экипажей поездов, воздушных, морских и речных судов.

Росавиация проинформировала авиакомпании о временном ограничении въезда в РФ.

Речь не идет и об иностранцах, которые постоянно живут в России, следуют транзитом через наши аэропорты, либо вынуждены приехать из-за смерти близкого родственника.

МИД временно не будет оформлять иностранцам электронные визы. Ограничения сохранятся до 1 мая.