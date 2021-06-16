Российские миллионеры бросились скупать жилье в Лондоне

Российский спрос на элитное жилье в Лондоне весной 2021-го вырос на 50 процентов по сравнению с показателем за тот же период прошлого года, пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. Недвижимость в британской столице бросились скупать ультрахайнеты - те, чье состояние превышает 30 миллионов долларов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечают аналитики, спрос на элитную недвижимость в Великобритании со стороны богатых россиян восстанавливается стремительно. Чаще всего миллионеры выбирают в Лондоне квартиры, чтобы переехать самостоятельно или для переселения детей. Бюджеты большинства сделок превышают 2 миллиона фунтов.

В Knight Frank утверждают, что британская столица остается привлекательной не только для жизни, но и для инвестиций. При этом местные застройщики готовы предоставлять российским покупателям скидки в размере до 15 процентов. В целом с марта по апрель 2021-го жилая недвижимость в Великобритании подорожала на 2,1 процента. К 2025 году цены на элитное жилье в стране вырастут на 24 процента, в центре Лондона - на 25 процентов, ожидают эксперты.

Тем временем на британской рынке формируется дефицит предложения недвижимости. Особенно остро он уже ощущается там, где "был зафиксирован более высокий спрос из-за последовательных локдаунов, например, на юго-западе Англии", рассказали РБК в Knight Frank.