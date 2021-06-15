В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника

Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Goobjoog News.

Террорист-смертник подорвал себя во вторник утром у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо.

Портал сообщает, что террорист во время взрыва стоял в очереди призывников в сомалийскую армию, большую часть жертв составили мирные жители.

Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.