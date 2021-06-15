https://news.day.az/world/1352741.html В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника
В Сомали 20 человек погибли при взрыве террориста-смертника
Число жертв взрыва у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо увеличилось до 20.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает местный портал Goobjoog News.
Террорист-смертник подорвал себя во вторник утром у военно-тренировочной базы в столице Сомали городе Могадишо.
Портал сообщает, что террорист во время взрыва стоял в очереди призывников в сомалийскую армию, большую часть жертв составили мирные жители.
Пока ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.
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