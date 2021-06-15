Байден заявил, что готов к встрече в Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что готов к предстоящей встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, Байден прибыл в Женеву, где в среду состоится его первая встреча с Путиным. До этого он проведет переговоры с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

Выходя после съемки начала встречи с Пармеленом журналисты выкрикнули Байдену вопрос, готов ли он к завтрашнему дню. "Я всегда готов", - ответил Байден.