https://news.day.az/world/1352855.html В Мексике поезд врезался в жилые дома, есть жертвы
В Мексике поезд врезался в жилые дома, есть жертвы
Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила служба гражданской защиты штата.
"Идут работы на месте крушения поезда из 108 вагонов в Сан-Исидро-Масатепек, муниципалитет Тала. 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома, в результате чего три человека получили ранения и один скончался", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter.
В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.
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