Израиль полностью отказался от масок и вакцинации

Во вторник, 15 июня, власти Израиля полностью отменили требования к ношению защитных масок в крытых общественных местах, вроде банков и супермаркетов, и отказались от вакцинации внутри страны, поскольку уровень заражения коронавирусом упал до минимальных цифр. Масочный режим на открытом воздухе был отменен ранее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает The Telegraph.

"Зеленый пропуск" - вакцинный паспорт, который позволял посещать бары, рестораны и другие культурные заведения, - был отменен 1 июня после того, как израильские чиновники от министерства здравоохранения сочли его излишним. В пропусках было указано, что гражданин сделал прививку от COVID-19, а документы отображались в специальном мобильном приложении, чтобы заведениям было удобно их сканировать. Какое-то время только по "зеленым пропускам" пускали граждан в ряд общественных мест.

В течение последних двух недель израильтяне могли беспрепятственно посещать свадьбы, бары, кинотеатры, концерты и другие места массового скопления людей, однако количество инфицированных коронавирусом резко не увеличилось. Издание отмечает, что этому может способствовать то, что на сегодняшний день около 60 процентов израильтян прошли полную вакцинацию от COVID-19, среди людей старше 50 лет процент привитых достиг 90 процентов.

"Сейчас совершенно ясно, что в Израиле практически нет циркуляции вируса COVID-19, но нельзя забывать, что в Израиле по-прежнему действуют одни из самых строгих в мире правил путешествий", - сказал профессор Майкл Эдельштейн, эпидемиолог из университета Бар-Илан.

Действительно, израильтяне, желающие посетить страны с высоким уровнем риска заражения, такие как Индия и Бразилия, должны подать специальное прошение, прежде чем им разрешат поездку, что происходит в исключительных случаях. Издание отмечает, что это равносильно фактическому запрету на зарубежные поездки, если только гражданин не отягощен особыми обстоятельствами. Также все прибывающие гости из стран "высшего риска" должны соблюдать обязательный 14-дневный карантин, даже в том случае, если они прошли полную вакцинацию от коронавируса и имеют правительственное разрешение. Путешественники из зон сниженного риска могут избежать карантина, если предъявят действительные сертификаты о вакцинации или выздоровлении.

Также израильтяне, выздоровевшие от COVID-19, не имеют права на немедленное получение вакцины, что позволяет местным чиновникам сосредоточиться на тех, кто подвержен большему риску инфицирования. Что касается вопроса об индийском штамме COVID-19 - его также называют "дельта-вариантом", - который на 40-60 процентов заразнее других штаммов, то Израиль не видит в нем опасений, поскольку между еврейским государством и Индией практически нет поездок.

"У нас было несколько случаев "дельта-варианта", но из-за очень строгих ограничений на поездки мы не наблюдали распространения данного варианта", - сказал профессор Эдельштейн.

Ранее ученые назвали группу риска повторного заражения коронавирусом. По мнению исследователей, повторному заражению COVID-19 подвержены люди с ослабленным иммунитетом, почечной недостаточностью, поражением печени и те, кто проходит лечение от онкологических заболеваний или недавно перенес трансплантацию органов.