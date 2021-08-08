На спасение планеты рекордно потратились

В первой половине 2021 года инвесторы во всем мире рекордно много потратили на возобновляемую энергетику. Однако, по подсчетам Bloomberg, этого все еще недостаточно для спасения планеты от глобального потепления, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 2021 году компании инвестировали 174 миллиарда долларов в "зеленые" технологии - на 1,8 процента больше, чем в первом полугодии 2020-го, но на семь процентов меньше, чем во втором.

Росту отрасли способствовал рекордный объем средств, привлеченных на публичных рынках. В первые шесть месяцев этого года с них поступило 28,2 миллиарда долларов - в пять раз больше, чем годом ранее.

В солнечную энергетику в этом году инвестировали на девять процентов больше - рекордные 78,9 миллиарда долларов. Например, в Китае зимой на солнечные проекты направили 2,8 миллиарда долларов, а весной - 4,9 миллиарда долларов. Однако инвестиции в ветряную энергетику упали. В первой половине 2021 года на нее потратили на 30 процентов меньше, чем в 2020-м - 58 миллиардов долларов.

Аналитики считают, что небольшой рост говорит об устойчивости борющейся с изменением климата отрасли - особенно в условиях подскочивших цен на сырье, которые ударили по бюджету инвесторов. Тем не менее, усилий пока не хватает, чтобы в ближайшие десятилетия страны и компании смогли достичь целей по ограничению выбросов.

"В росте на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года нет ничего особенного. Если мы хотим выйти на путь достижения глобального чистого нуля, необходимо немедленно ускорить финансирование", - заявил руководитель аналитического отдела Bloomberg Альберт Чунг.

У мира есть надежда - недавно мировые финансовые организации объединились для спасения планеты от главного антропогенного фактора глобального потепления. Британская страховая компания Prudential и Азиатский банк развития задумали выкупить и закрыть угольные компании в Азии, чтобы устранить огромный источник углеродных выбросов.