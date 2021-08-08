Китай заработал десятки миллиардов долларов на масках

Китайские компании заработали около 90 миллиардов долларов на экспорте медицинских масок и других средств индивидуальной защиты (СИЗ) в первый год пандемии коронавируса, следует из отчета Института мировой экономики Петерсона (PIIE), внимание на который обратил РБК, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выручка от продажи СИЗ за рубеж по итогам 2020 года оценивается в 88,1 миллиарда долларов - против 22,9 миллиарда в 2019-м. Таким образом, доходы выросли в 3,8 раза. 53,8 миллиарда долларов из общей суммы приходится на маски и респираторы, 16,8 миллиарда - на щитки для лица, 10,8 - на защитную одежду, 3,9 миллиарда - на перчатки.

Рост доходов вызван резким увеличением спроса в связи с пандемией коронавируса, даже на фоне наращивания производства. В апреле 2020 года экспортная цена одной медицинской маски выросла на 720,8 процента по сравнению с декабрем 2019-го. Еще один фактор, способствовавший росту цен на китайскую продукцию, - ограничение экспорта с целью удовлетворить потребности внутреннего рынка.

Крупнейшими импортерами китайских СИЗ в 2020 году стали США и Евросоюз, закупившие средств защиты на 24,6 и 23,4 миллиарда долларов соответственно.