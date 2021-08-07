https://news.day.az/world/1367840.html В Испании изъяли коноплю на €6,6 млн
В Испании изъяли коноплю на €6,6 млн
Гражданская гвардия Испании задержала пять человек по подозрению в незаконной торговле наркотиками. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе испанских правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По их информации, арестованные являются гражданами Албании. Операция началась в июне текущего года. Группировка действовала в автономном сообществе Валенсия.
В ходе обысков сотрудники гражданской гвардии изъяли более 29 тыс. кустов конопли. Как уточнили стражи порядка, стоимость продукции на черном рынке может превышать €6,6 млн.
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