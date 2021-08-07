В Испании изъяли коноплю на €6,6 млн

Гражданская гвардия Испании задержала пять человек по подозрению в незаконной торговле наркотиками. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе испанских правоохранителей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их информации, арестованные являются гражданами Албании. Операция началась в июне текущего года. Группировка действовала в автономном сообществе Валенсия.

В ходе обысков сотрудники гражданской гвардии изъяли более 29 тыс. кустов конопли. Как уточнили стражи порядка, стоимость продукции на черном рынке может превышать €6,6 млн.