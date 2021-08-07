Компания Johnson & Johnson подала заявку на использование своей вакцины в Индии

Один из ведущих в мире производителей медпрепаратов американская компания Johnson & Johnson запросила разрешение на использование в чрезвычайных ситуациях своей однокомпонентной вакцины против COVID-19 в Индии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении индийского отделения компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По этой информации, 5 августа 2021 года Johnson & Johnson Pvt Ltd подала соответствующую заявку в правительство Индии. "Это важная веха, открывающая путь к распространению однокомпонентной вакцины против COVID-19 для жителей Индии и остального мира", - отмечается в сообщении.

Пока разрешение на использование в стране получили три препарата: производимая в Индии вакцина Covishield, разработанная британско-шведской компанией AstraZeneca, препарат Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech, а также российская вакцина "Спутник V". Все эти три препарата двухкомпонентные.