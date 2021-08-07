США назвали условия для партнерства Бразилии и НАТО
Соединенные Штаты предложили Бразилии стать глобальным партнером НАТО, если страна откажет китайским компаниям в использовании сетей 5G. Об этом сообщает газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники в Минобороны южноамериканской республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Предложение было озвучено на встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с главой Минобороны Бразилии Уолтером Соузой Брага Нету. Статус партнера позволит бразильским военным приобретать вооружение на выгодных условиях, а также участвовать в программе подготовки военных кадров. Если Бразилия получит такой статус, то в случае военных конфликтов с участием НАТО сможет присоединиться к блоку.
Вашингтон предоставит такую возможность южноамериканской республике в обмен на недопуск китайских телекоммуникационных компаний к национальным сетям мобильной связи пятого поколения (5G).
Отмечается, что не все бразильские офицеры поддерживают партнерство на подобных условиях. Военные заявляют, что оборудование китайской компании Huawei никогда не приносило проблем.
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