Премьера одной из карибских стран ранили во время уличных беспорядков

Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвеша ранили во время уличных беспорядков.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, протестующие бросили в премьера некий тяжелый предмет.

Протесты в стране приурочены к ужесточению коронавирусных ограничений, в том числе введению обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.

Премьера эвакуировали и доставили в госпиталь.