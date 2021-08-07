https://news.day.az/world/1367908.html Премьера одной из карибских стран ранили во время уличных беспорядков - ВИДЕО
Премьера одной из карибских стран ранили во время уличных беспорядков - ВИДЕО
Премьер-министра карибского государства Сент-Винсент и Гренадины Ральфа Гонсалвеша ранили во время уличных беспорядков.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, протестующие бросили в премьера некий тяжелый предмет.
Протесты в стране приурочены к ужесточению коронавирусных ограничений, в том числе введению обязательной вакцинации для ряда категорий граждан.
Премьера эвакуировали и доставили в госпиталь.
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