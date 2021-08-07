В Калифорнии лесной пожар за два часа спалил полуторавековой город

В Калифорнии, США, мощный лесной пожар добрался до города Гринвилла. Поселение, история которого насчитывала более полутора веков, было почти полностью уничтожено огнем.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, этот город был крупным центром, привлекавшим искателей удачи, мывших в этом районе золото.

ород был уничтожен буквально за два часа - значительную его часть составляли деревянные постройки.

В США лесные пожары достигли таких масштабов, что их видно даже из космоса, - в штате Орегон дотла сгорела территория размером с Нью-Йорк.

Пламя выжигает жилые дома, индейские поселения и целые плантации. Население бежит из городов на безопасные территории.