https://news.day.az/world/1367911.html В Калифорнии лесной пожар за два часа спалил полуторавековой город - ВИДЕО
В Калифорнии лесной пожар за два часа спалил полуторавековой город - ВИДЕО
В Калифорнии, США, мощный лесной пожар добрался до города Гринвилла. Поселение, история которого насчитывала более полутора веков, было почти полностью уничтожено огнем.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, этот город был крупным центром, привлекавшим искателей удачи, мывших в этом районе золото.
ород был уничтожен буквально за два часа - значительную его часть составляли деревянные постройки.
В США лесные пожары достигли таких масштабов, что их видно даже из космоса, - в штате Орегон дотла сгорела территория размером с Нью-Йорк.
Пламя выжигает жилые дома, индейские поселения и целые плантации. Население бежит из городов на безопасные территории.
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