Вирусолог рассказал, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации

Российский вирусолог Сергей Нетесов, член-корреспондент РАН, рассказал, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации от коронавируса и после перенесенного заболевания.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по словам Нетесова, данные о длительности иммунитета после прохождения вакцинации получить очень сложно и дорого - каждый из тестов на T-иммунитет стоит по двадцать-тридцать тысяч рублей, а всего их надо сделать не менее трех.

При этом вирусолог привел данные, которые уже не подлежат сомнению, - иммунитет после вакцинации сохраняется не менее полугода.

"Т-клеточный иммунитет (Т-лимфоциты способны уничтожать пораженные вирусом клетки и создавать долгосрочную защиту, в том числе при отсутствии антител) для большинства массовых вакцин уже первично изучен. Клинические испытания первой-второй группы показали, что он появляется и после вакцинации "Спутником". Так как времени еще прошло мало, не понятно, как долго иммунитет может сохраняться, но полгода он действует точно, в частности, и у переболевших коронавирусом", - рассказал Нетесов порталу URA.RU.

Ранее глава Миздрава Михаил Мурашко доложил главе государства, что в России от коронавируса привиты уже 38,9 млн человек. Президент обратил внимание на то, что население устало от темы коронавируса, однако призвал реагировать на меняющуюся ситуацию.

По последним данным, в России выявили 23 120 случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего с начала пандемии в стране было официально установлено 6 379 904 случая.