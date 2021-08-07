В США новая модель Tesla начала гореть, когда водитель был в салоне

Электромобиль Tesla Model S загорелся во время зарядки и сжег весь дом своего владельца. Сам мужчина не пострадал.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в конце прошлого года, но известно о нем стало только на днях, сообщает The Washington Post.

Мужчина владел сразу двумя электромобилями. Загорелся один из них. Владельцу пришло сообщение на телефон о том, что зарядка машины прервана, что разбудило мужчину и спасло ему жизнь.

Спустя несколько минут пламя перекинулось на второй электромобиль, а затем загорелся уже весь дом.

Причиной произошедшего стала неисправность системы терморегулирования автомобиля.

Ранее сообщалось о другом инциденте с Tesla. В Филадельфии новейшая модель электрокара самовоспламенилась, когда стояла на месте.

Водитель, который находился внутри машины, едва не сгорел заживо. Он вовремя заметил, что из задней части автомобиля валит дым.

При этом выбраться из Tesla сразу он не смог - двери заблокировались. Когда владелец все же выбрался наружу, электромобиль уже полыхал.