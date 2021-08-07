Мощный ураган сорвал крыши домов в Словакии

На востоке Словакии прошел мощный ураган, который нанес серьезные повреждения целому ряду жилых домов.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, местные жители публикуют в соцсетях видео самого урагана, а также нанесенных им разрушений.

"Вечером через наше село прошел смерч. Повреждены как минимум семь [жилых] домов, у четырех из которых сорваны крыши. Поломаны деревья. Сорваны электропровода. Завалена [деревьями и прочим] автодорога, ведущая к нам", - цитирует агентство ТАСС слова жителей Словакии.

В то же время мощный ураган пронесся и по России. В Башкирии ураганный ветер также снес крыши школ, торговых центров и домов, сообщили в МЧС региона.

Порывы шквалистого ветра в Уфимском и Чекмагушевском районах вечером достигали 22 метров в секунду.