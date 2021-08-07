Пьяный водитель без прав погиб в странном ночном ДТП

В ночь на пятницу, 6 августа, в Северодвинске произошла авария с летальным исходом, которую запечатлела камера видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, водитель автомобиля Hyundai проехал по встречной полосе, миновал перекресток на запрещающий сигнал светофора и, не пытаясь маневрировать, выехал за пределы проезжей части, после чего протаранил дерево.

Известно, что 30-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, скончался на месте ДТП в машине скорой медицинской помощи.

Как установили полицейские, у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения. Помимо этого у погибшего не было прав, и он не пристегнулся ремнем безопасности.