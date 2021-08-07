Власти Майами объявили о запуске собственной криптовалюты

Власти города Майами объявили о запуске в среду криптовалюты, которая получила название MiamiCoin, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Этот шаг, как считают руководители города, расширит их возможности по привлечению средств для финансирования инфраструктурных проектов и других программ. Майами станет первым городом с собственной криптовалютой.

Предполагается также финансировать деятельность различных организаций, городские мероприятия, содействовать общественным проектам. Все это должно содействовать развитию Майами в целом. Пользователи смогут получать вознаграждение в криптовалюте, а 30% с каждой "монеты" будут поступать в городскую казну.