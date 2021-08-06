В Японии незадолго до Олимпиады обнаружили лямбда-штамм коронавируса

Национальный институт инфекционных заболеваний Японии 20 августа, за три дня до начала Олимпийских игр в Токио, уведомил международную базу данных GISAID об обнаружении в стране штамма коронавируса "лямбда", но скрыл этот факт от общественности. Об этом в пятницу сообщил портал The Daily Beast со ссылкой на источник в институте, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, лямбда-вариант коронавируса был выявлен в ходе тестирования в аэропорту у женщины, прилетевшей в Токио из Перу, где в прошлом году впервые зафиксировали штамм "лямбда".

Собеседник издания добавил, что официально объявить об обнаружении нового штамма планировалось после окончания Олимпиады. "Может, потому что они хотели проинформировать публику после того, как замедлится новостной цикл, а может, потому что думали, что это будет косвенно ассоциироваться с Олимпиадой, <...> этого я не знаю", - отметил источник.

В геноме лямбда-штамма присутствует набор из восьми ключевых мутаций, которые, предположительно, повышают заразность вируса. Японские биологи обнаружили, что штамм способен скрывать себя от иммунитета человека.