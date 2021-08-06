EMA рекомендовало включить тромбоцитопению в список побочных эффектов вакцины Janssen

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует включить иммунную тромбоцитопению в число побочных эффектов вакцины Janssen, а также предупреждать об этом сотрудников сферы здравоохранения и людей, которые проходят вакцинацию с использованием этого препарата. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным комитета EMA по оценке фармакологических рисков, тромбоцитопения в инструкции к препарату "должна быть включена в список побочных эффектов", а в плане по управлению рисками "переквалифицирована из важных потенциальных рисков в важный выявленный риск".

Иммунная тромбоцитопения представляет собой заболевание, при котором иммунная система по ошибке атакует и разрушает кровяные клетки, необходимые для нормального свертывания крови.

Кроме того, агентство рекомендовало добавить головокружение и звон в ушах в качестве побочных эффектов этой вакцины производства американской корпорации Johnson & Johnson.