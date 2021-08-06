В Японии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда

Мужчина в пятницу напал с ножом на пассажиров поезда в Токио, после чего скрылся в неизвестном направлении. Об этом сообщил телеканал NHK, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, инцидент произошел в столичном районе Сэтагая на железнодорожной ветке "Одакю". По словам очевидцев, один из пассажиров поезда внезапно начало беспорядочно размахивать ножом, после чего выбежал из поезда на одной из остановок и убежал по железнодорожным путям.

Согласно предварительным данным, в результате происшествия пострадали четыре человека, они находятся в сознании, однако двое из них получили тяжелые ранения. Все пассажиры поезда были эвакуированы, движение по этой ветке приостановлено.

В настоящее время полиция ведет преследование мужчины. Сообщается, что нападавшим был мужчина в возрасте от 20 до 30 лет.