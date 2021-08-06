https://news.day.az/world/1367955.html Лесные пожары в турецкой Анталье локализованы
Лесные пожары в турецкой Анталье локализованы
В провинции Анталья на юге Турции локализованы лесные пожары, бушующие последние 10 дней.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.
По его словам, на протяжении этого времени в провинции принимались меры по тушению 21 очага возгорания.
Отметим, что в результате лесных пожаров в районе Манавгат Антальи погибли семь человек.
В настоящее время пожары бушуют в четырех провинциях Турции.
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