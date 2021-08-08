Названы самые опасные для человечества места Земли

Небольшие вулканические извержения способны привести к глобальной катастрофе для человечества, если спровоцируют "эффект домино" в наиболее уязвимых точках планеты. К такому выводу пришли ученые Кембриджского университета, которые назвали самые опасные места Земли, где даже слабые вулканы могут нанести непоправимый ущерб. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как пишут авторы работы, обычно в научной литературе много внимания уделяют масштабным извержениям с силой 7-8 по шкале вулканической активности. Такие супервулканические извержения, несмотря на глобальные катастрофические последствия, очень редки. Например, вулкан Тамбора в 1815 году выбросил в атмосферу огромное количество серы, что привело к похолоданию, заморозкам и неурожаю в Европе. Однако многие важные элементы инфраструктуры расположены в непосредственной близости к регионам с умеренной вулканической активностью.

Эти уязвимые точки располагаются на Тайване, в Северной Африке, Северной Атлантике и на северо-западе США. На Тайване находятся производственные мощности TSMC - одной из крупнейших компаний, занимающейся исследованием и производством чипов на полупроводниках. Если этот район - вместе с портом Тайбэя - окажется под ударом вулканического извержения, то будет нанесен ущерб всей мировой технологической индустрии. В Средиземном море цунами из-за извержения может повредить подводные кабельные сети и заблокировать движение судов через Суэцкий канал.

Извержения в штате Вашингтон на северо-западе Тихого океана могут спровоцировать сели и облака пепла, которые накроют Сиэтл, из-за чего прекратится работа аэропортов и морских портов. Моделирование показало, что извержения вулкана Маунт Рейнир силой шесть баллов может привести к экономическим потерям в размере более семи триллионов долларов США в течение следующих пяти лет. Активные вулканические регионы в Индонезии представляют угрозу для Малаккского пролива, где пролегает один из самых загруженных судоходных путей в мире.

В Южно-Китайском море через Лусонский пролив, окруженный вулканической дугой, проходят подводные кабели, соединяющие Китай, Гонконг, Тайвань, Японию и Южную Корею. Кроме того, шлейфы пепла из вулканического региона на границе между Китаем и Северной Кореей могут нарушить работу наиболее загруженных воздушных маршрутов на востоке. Исландские вулканы представляют аналогичную угрозу для западных авиасообщений, что уже продемонстрировал Эйяфьядлайекюдль в 2010 году, чье извержение привело к закрытию воздушного пространства над Европой.