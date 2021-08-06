Назван самый пострадавший от пожаров регион Турции

Самой пострадавшей от лесных пожаров провинцией Турции названа Мугла. Об этом сообщили представители туристской отрасли в республике, передает Turizm Güncel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам председателя совета директоров Prontotour Али Онарана, работники туристического сектора в Эгейском регионе уже заявили о массовых отменах бронирований отдыха в пострадавшей провинции. По мнению специалиста, аннуляции в скором времени достигнут 80 процентов в Мармарисе, где до сих пор продолжается пожар.

Его слова подтвердил председатель регионального представительства Türsab в Мармарисе Суат Есин. "В обычные периоды наш регион посещают 3,5 миллиона туристов в год. Из-за пожаров количество прибытий снизится ориентировочно на 80 процентов. Пока мы отложили туризм. Мы пытаемся спасти страну", - пояснил он.