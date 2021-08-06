Германия внесла рекордную сумму в европейский бюджет в 2020 году

Несмотря на экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции, Германия в 2020 году сделала рекордный взнос в совместный бюджет ЕС. Как сообщает в пятницу, 6 августа, агентство dpa, в Брюссель было переведено около 19,4 млрд евро, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

В первую тройку основных доноров бюджета вошли также Франция, чей взнос оказался примерно в два раза меньше немецкого - 9,5 млрд евро, и Италия - примерно 6,3 млрд евро.

Согласно расчетам dpa, крупнейшим получателем средств из Брюсселя стала Польша. В абсолютном выражении Варшава получила из европейского бюджета на 12,4 млрд евро больше, чем внесла в него. Далее следуют Греция с 5,6 млрд евро, а также Румыния и Венгрия - примерно 4,7 млрд евро каждая.

В ЕС нарастает критика бюджетного регулирования, особенно в связи с большими выплатами Польше и Венгрии. Оба государства обвиняются в серьезных нарушениях фундаментальных ценностей Евросоюза.

"Если мы хотим предотвратить дальнейшее превращение Венгрии и Польши в автократии, Еврокомиссия должна прекратить выплату денег ЕС Варшаве и Будапешту", - считает немецкий депутат Европарламента Даниэль Фройнд.