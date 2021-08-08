Крупнейший производитель искусственного мяса разочаровал инвесторов

Крупнейший производитель искусственного мяса Beyond Meat разочаровал инвесторов после выхода квартального отчета, пишет CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По итогам второго квартала акции компании подешевели на 31 цент, хотя аналитики Refinitiv прогнозировали падение на 24 цента. Чистый убыток вырос до 19,7 миллиона долларов. Потери связаны с увеличением инвестиций в расширение штата, маркетинг, а также ростом транспортных расходов. При этом компания превысила прогноз по выручке - она составила 149,4 миллиона долларов вместо 140,8 миллиона благодаря росту продаж на 31,8 процента. В следующем квартале производитель ожидает выручки в 120-140 миллионов долларов, что ниже оценки Уолл-стрит в 153,3 миллиона долларов. После этих новостей акции компании упали на 4,6 процента в ходе расширенных торгов 5 августа.

В США спрос на продукцию упал, хотя на этот рынок приходится две трети всей выручки Beyond. В компании объясняют это тем, что в прошлом году покупатели запасались едой впрок. В продуктовых магазинах реализуется примерно 75 процентов всех товаров Beyond Meat в США. Зато за пределами страны продажи выросли более чем в два раза. В компании делают ставку на европейские и китайские рынки и вкладываются туда для расширения производства.